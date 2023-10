Journée des fruits et saveurs d’autrefois 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Manosque Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque Journée des fruits et saveurs d’autrefois 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Manosque, 3 décembre 2023, Manosque. Journée des fruits et saveurs d’autrefois Dimanche 3 décembre, 10h30 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Gratuit. Alors réservez la date !!!

Durée : 7h30

Activité organisée par Parc naturel régional du Luberon * – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journee-des-fruits-et-saveurs-dautrefois 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-des-fruits-et-saveurs-dautrefois »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/journee-des-fruits-et-saveurs-dautrefois »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Adresse 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Ville Manosque Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville 2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Manosque latitude longitude 43.849308;5.75327

2298 Chemin de la Thomassine, 04100 Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manosque/