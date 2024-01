CONFÉRENCE SPORT ET SPORTIFS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 229 bd Paul Lintier Mayenne, samedi 20 janvier 2024.

Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20

Le Mémorial des déportés de la Mayenne propose un cycle de conférences dans le cadre de la programmation « sport et mémoire »

Lancement d’une nouvelle programmation (exposition temporaire, conférences, rencontres d’auteur, etc) autour du thème « Sports et mémoire »

En partenariat avec l’ ONACVG Pays de la Loire et de nombreux autres partenaires

Rendez-vous le 20 janvier à 14h30 à Mayenne (salle du CHNM) pour la conférence inaugurale « Sportifs pendant la Seconde Guerre mondiale » par Etienne Penard et Doriane Gomet, universitaires spécialisés dans le sport et son histoire, à l’ UCO Angers .

229 bd Paul Lintier Salle de conférence du CHNM

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



