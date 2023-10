Halloween party 228 impasse Benoît Fourneyron Châteauneuf-du-Rhône, 31 octobre 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

Fêtez Halloween avec nous! Au programme, soirée déguisée, distribution de bonbons et repas effrayants!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

228 impasse Benoît Fourneyron Récréa9

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Celebrate Halloween with us! We’ve got a costume party, candy distribution and spooky meals on the program!

¡Celebra Halloween con nosotros! Tenemos una fiesta de disfraces, truco o trato y comidas espeluznantes en el programa

Feiern Sie mit uns Halloween! Auf dem Programm stehen eine Kostümparty, das Verteilen von Süßigkeiten und gruselige Mahlzeiten!

