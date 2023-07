Morey Boogie La Salie Pro 228 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Plage de La Salie. (parking Salie Nord gratuit).

Ouvert à tous. Gratuit.Ocean Roots.

2023-08-25 fin : 2023-08-27 . .

228 Boulevard de la Côte d’Argent

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pro Junior Bodyboard World Cup

La Salie beach. (free Salie Nord parking lot).

Open to all. Free.Ocean Roots Copa del Mundo Pro Junior de Bodyboard

Playa de La Salie. (Aparcamiento gratuito Salie Nord).

Abierto a todos. Gratis Ocean Roots Weltcup Pro Junior Bodyboard

Strand von La Salie. (Parkplatz Salie Nord kostenlos).

