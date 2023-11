PORTES OUVERTES AU VIGNOBLE COGNÉ 227 la Couperie – SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Orée d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou PORTES OUVERTES AU VIGNOBLE COGNÉ 227 la Couperie – SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Orée d’Anjou, 1 décembre 2023, Orée d'Anjou. Orée d’Anjou,Maine-et-Loire 50 ans d’histoire à découvrir !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

227 la Couperie – SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



50 years of history to discover! 50 años de historia por descubrir 50 Jahre Geschichte zum Entdecken! Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu 227 la Couperie - SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Adresse 227 la Couperie - SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Ville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 227 la Couperie - SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Orée d'Anjou latitude longitude 47.2573672;-1.1880483

227 la Couperie - SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-d'anjou/