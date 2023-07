Cours de Tai Chi 2265 route de l’étang blanc Seignosse, 9 août 2023, Seignosse.

Rendez-vous dans le parc de la Villa de l’Étang Blanc pour découvrir le Tai Chi Chuan en compagnie d’Eric. Profitez de la douceur de cette activité et de ce lieu, pour vous détendre au bord d’un étang, en pleine nature et dans le calme du matin.

De 9h30 à 10h30.

5€ par participant.

Sur inscription..

2265 route de l’étang blanc Villa de l’Etang blanc

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Tai Chi Chuan with Eric in the grounds of Villa de l’Étang Blanc. Enjoy the gentleness of this activity and this place, to relax on the edge of a pond, in the middle of nature and in the calm of the morning.

From 9.30 am to 10.30 am.

5? per participant.

Registration required.

Venga a descubrir el Tai Chi Chuan en compañía de Eric en los terrenos de la Villa de l’Étang Blanc. Disfrute de la dulzura de esta actividad y de este lugar, para relajarse al borde de un estanque, en plena naturaleza y en la calma de la mañana.

De 9.30 a 10.30 h.

5 por participante.

Inscripción obligatoria.

Begeben Sie sich in den Park der Villa de l’Étang Blanc und entdecken Sie Tai Chi Chuan in Begleitung von Eric. Genießen Sie die Sanftheit dieser Aktivität und dieses Ortes, um sich am Ufer eines Teiches, inmitten der Natur und in der Ruhe des Morgens zu entspannen.

Von 9:30 bis 10:30 Uhr.

5? pro Teilnehmer.

Nach Anmeldung.

