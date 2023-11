DOMAINE ALBERT 2260 ROUTE DE SAINT FONDS Pommiers, 18 novembre 2023, Pommiers.

Pommiers,Rhône

Weekend Beaujolais Nouveaux : Dégustation des vins de la propriété. Produits de terroirs : huitres, escargots, charcuterie, fromage, saucisson au gène, pains et gourmandises … artistes et créateurs..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 23:00:00. .

2260 ROUTE DE SAINT FONDS Domaine Albert

Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Weekend Beaujolais Nouveaux: Tasting of estate wines. Local products: oysters, snails, charcuterie, cheese, gene sausage, breads and delicacies … artists and creators.

Fin de semana de Beaujolais Nouveaux: degustación de vinos en la finca. Productos locales: ostras, caracoles, charcutería, quesos, salchichas gen, panes y delicatessen… artistas y diseñadores.

Wochenende Beaujolais Nouveaux: Verkostung der Weine des Weinguts. Produkte aus der Region: Austern, Schnecken, Wurstwaren, Käse, Gen-Wurst, Brot und Leckereien … Künstler und Kreative.

Mise à jour le 2023-11-06 par Destination Beaujolais