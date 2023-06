Karaoké au bistrot d’Eugénie 226 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 17 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

A partir de 18h30 venez chanter et manger des tapas au bistrot d’Eugénie.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 22:00:00. .

226 Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 6:30 pm, come sing and eat tapas at Eugénie’s bistro

A partir de las 18.30 h, venga a cantar y a comer tapas en el bistró de Eugénie

Ab 18:30 Uhr kommen Sie zum Singen und Tapas essen in Eugénie’s Bistro

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour