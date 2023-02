Nature à Guerlédan 22530 GUERLEDAN, 6 août 2023, Guerlédan.

Nature à Guerlédan 6 – 12 août 22530 GUERLEDAN

499 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap auditif;handicap visuel hi;vi

22530 GUERLEDAN 104, rue du lac – MÛR DE BRETAGNE Mûr-de-Bretagne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

Envie de passer des vacances toniques ?

Rendez-vous au lac de Guerlédan pour découvrir diverses activités divertissantes et toniques encadrées par les Moniteurs Brevetés d’État : bouée tractée, kayak, escalade et randonnée VTT.

Au cours de ton séjour, nous te réservons une séance d’escalade atypique ! Après la traversée du lac en bateau, tu enfileras ton baudrier et crapahuteras sur les falaises au dessus du lac1. Tu te dépasseras avec tes amis avec qui tu pratiqueras l’entraide et la solidarité. Nous te réservons aussi une séance rando VTT où tu y découvriras une des étapes de la Vélodyssée. Pendant ta colonie de vacances, tu feras le plein de sensations à travers une séance de bouée tractée : fous rires et amusements garantis !

Tu profiteras aussi de la plage du camping pour participer à des jeux, comme le foot soccer, le beach-volley, sans oublier les baignades et la séance de kayak organisée au lac. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également des jeux de plein air et les traditionnelles veillées.

(1) : en fonction de la météo, l’activité escalade peut être proposée en intérieur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T08:00:00+02:00

2023-08-12T20:00:00+02:00

Croq’ Vacances