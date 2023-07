Soirée moules frites 2250 D70 Condorcet, 19 juillet 2023, Condorcet.

Condorcet,Drôme

Mercredi 19 août à 20h : Soirée moules frites avec dessert à 16€ préparé par EN FAIM, et karaoke animé par Flo Animation.

Au Bar de la Crémaillère à Condorcet..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

2250 D70 Bar La Crémaillère

Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Wednesday August 19 at 8pm: Mussels and French fries evening with dessert at 16? prepared by EN FAIM, and karaoke hosted by Flo Animation.

At the Bar de la Crémaillère in Condorcet.

Miércoles 19 de agosto a las 20.00 h: velada de mejillones y patatas fritas con postre a las 16.00 h preparado por EN FAIM, y karaoke a cargo de Flo Animation.

En el Bar de la Crémaillère de Condorcet.

Mittwoch, 19. August, 20 Uhr: Abend mit Muscheln und Pommes frites mit Dessert um 16?, zubereitet von EN FAIM, und Karaoke unter der Leitung von Flo Animation.

In der Bar de la Crémaillère in Condorcet.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale