Marché bio, local & solidaire – Graine de Cocagne 225 Chemin du Grenouillet Peyrins, 1 janvier 2023, Peyrins.

Peyrins,Drôme

Légumes de la Ferme et quelques produits de producteurs partenaires

(pain, œufs, fruits, tisanes, miels, produits andalous,…)..

2023-01-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:30:00. .

225 Chemin du Grenouillet Association Parenthèse – Graine de Cocagne

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vegetables from the Farm and some products from partner producers

(bread, eggs, fruits, herbal teas, honeys, andalusian products,…).

Verduras de la granja y algunos productos de productores asociados

(pan, huevos, fruta, infusiones, miel, productos andaluces, etc.).

Gemüse vom Bauernhof und einige Produkte von Partnerproduzenten

(Brot, Eier, Obst, Kräutertees, Honig, andalusische Produkte,…).

Mise à jour le 2023-06-27 par Valence Romans Tourisme