Un Dimanche aux Aygalades 225 Chemin Des Aygalades Marseille 15e Arrondissement, 1 octobre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous curieux et gourmand au Nord de Marseille.

Un marché de producteurs locaux.

Une balade dans le Jardin de la cascade des Aygalades..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 14:00:00. .

225 Chemin Des Aygalades Cité des Arts de la Rue

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The curious and greedy appointment in the North of Marseille.

A market of local producers.

A stroll in the Garden of the Aygalades waterfall.

El punto de encuentro curioso y gourmet al norte de Marsella.

Un mercado de productores locales.

Un paseo por el jardín de la cascada de Aygalades.

Der neugierige und leckere Treffpunkt im Norden von Marseille.

Ein Markt mit lokalen Produzenten.

Ein Spaziergang durch den Jardin de la cascade des Aygalades.

Mise à jour le 2023-09-28 par Ville de Marseille