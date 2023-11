Atelier de danse – La vie danse 225 chemin de Timothée Plazac, 2 décembre 2023, Plazac.

Plazac,Dordogne

Atelier de danse avec Noémie Foucher, formée professionnellement à la danse impro et contemporaine. Sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

225 chemin de Timothée Le Mandala

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dance workshop with Noémie Foucher, professionally trained in improv and contemporary dance. Registration required.

Taller de danza con Noémie Foucher, profesional de la improvisación y la danza contemporánea. Inscripción obligatoria.

Tanzworkshop mit Noémie Foucher, die professionell in Improvisations- und zeitgenössischem Tanz ausgebildet ist. Nach Anmeldung.

