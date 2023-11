Inspirations / Transpirations 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement, 1 juin 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez une série d’événement avec « Inspirations / Transpirations, rencontres artistiques, sportives et ludiques »..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . .

225 avenue Ibrahim Ali Cité des Arts de la Rue

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, discover a series of events with « Inspirations / Transpirations, artistic, sporting and playful encounters ».

En el marco de la Olimpiada Cultural, disfrute de una serie de actos con « Inspiraciones / Transpiraciones, encuentros artísticos, deportivos y lúdicos ».

Im Rahmen der Kulturolympiade finden Sie eine Reihe von Veranstaltungen mit « Inspirations / Transpirations, künstlerischen, sportlichen und spielerischen Begegnungen ».

Mise à jour le 2023-11-20 par Ville de Marseille