Un dimanche aux Aygalades 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un dimanche aux Aygalades, c’est un marché de producteurs locaux, une balade dans le jardin de la cascade, une conférence sauvage au bord du ruisseau et une proposition artistique..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 14:00:00. .

225 avenue Ibrahim Ali Cité des Arts de la Rue

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A Sunday in the Aygalades, it’s a market of local producers, a walk in the waterfall garden, a wild conference by the stream and an artistic proposal.

Un domingo en las Aygalades es un mercado de productores locales, un paseo por el jardín de la cascada, una conferencia salvaje junto al arroyo y una propuesta artística.

Ein Sonntag in Les Aygalades bedeutet einen Markt mit lokalen Erzeugern, einen Spaziergang durch den Garten des Wasserfalls, einen wilden Vortrag am Ufer des Baches und ein künstlerisches Angebot.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille