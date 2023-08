Un dimanche aux Aygalades 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement, 3 septembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un marché de producteurs locaux, une balade dans le jardin de la cascade des Aygalades, une conférence sauvage au bord du ruisseau et une proposition artistique..

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 14:00:00. .

225 avenue Ibrahim Ali Cité des Arts de la Rue

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A market of local producers, a stroll in the garden of the Aygalades waterfall, a wild lecture by the stream and an artistic proposal.

Un mercado de productores locales, un paseo por el jardín de la cascada de Aygalades, una conferencia salvaje junto al arroyo y una propuesta artística.

Ein Markt mit lokalen Erzeugern, ein Spaziergang durch den Garten des Wasserfalls von Aygalades, ein wilder Vortrag am Bachufer und ein künstlerisches Angebot.

Mise à jour le 2023-08-28 par Ville de Marseille