Portes ouvertes – Coteaux de la Gardière 224 Rue de la Gardière Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 1 décembre 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Les Coteaux de la Gardière vous invitent chaleureusement à leurs Portes Ouvertes les 2 et 3 décembre. Un weekend riche en découvertes avec des dégustations de millésimes, des huîtres fraîches, du Muscadet, les fouées de Jimmy et des visites guidées pour plonger dans l’histoire du domaine..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

224 Rue de la Gardière

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Les Coteaux de la Gardière warmly invite you to their Portes Ouvertes on December 2 and 3. A weekend rich in discoveries, with vintage tastings, fresh oysters, Muscadet, Jimmy’s fouées and guided tours to delve into the history of the estate.

Les Coteaux de la Gardière le invitan a su jornada de puertas abiertas los días 2 y 3 de diciembre. Un fin de semana lleno de descubrimientos, con degustaciones de añadas, ostras frescas, Muscadet, fouées de Jimmy y visitas guiadas para profundizar en la historia de la finca.

Die Coteaux de la Gardière laden Sie herzlich zu ihren Offenen Türen am 2. und 3. Dezember ein. Ein Wochenende voller Entdeckungen mit Jahrgangsverkostungen, frischen Austern, Muscadet, Jimmys Fouées und geführten Besichtigungen, bei denen Sie in die Geschichte des Weinguts eintauchen können.

