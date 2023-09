Atelier « Pain au four à pain » 2231 route du Mont Servoz, 2 novembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

On rallume le four à pain et on retrouve tous ensemble les plaisirs de faire sa patte, de pétrir et de cuire son pain. Une tarte briochée au fruit sera aussi du menu pour nous faire patienter. A partir de 8 ans sur inscription..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 18:00:00. EUR.

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



We’ll fire up the bread oven again, and enjoy the pleasures of patting, kneading and baking bread together. A brioche and fruit tart will also be on the menu to tide us over. Ages 8 and up, with registration.

Volveremos a encender el horno de pan para que todos podamos disfrutar del placer de hacer, amasar y hornear nuestro propio pan. También habrá un brioche y una tarta de frutas en el menú. Inscripción obligatoria a partir de 8 años.

Der Brotofen wird wieder angeheizt und wir finden alle zusammen die Freuden des Pfötchengebens, des Knetens und des Brotbackens wieder. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es auch eine Brioche-Torte mit Früchten. Ab 8 Jahren nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc