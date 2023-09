Projection Film « Trois frères pour un vie » de Gilles Perret 2231 route du Mont Servoz, 27 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Avant la projection du nouveau film de Gilles Perret au CinéBus des Houches le dimanche 29 octobre, nous vous proposons de voir ou de revoir son premier opus sur la même ferme « Trois frères pour une vie »..

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 20:30:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Before the screening of Gilles Perret’s new film at the CinéBus in Les Houches on Sunday October 29, we invite you to see or review his first opus on the same farm, « Trois frères pour une vie ».

Antes de la proyección de la nueva película de Gilles Perret en el CinéBus de Les Houches, el domingo 29 de octubre, le invitamos a ver o volver a ver su primera obra sobre la misma granja, « Trois frères pour une vie ».

Bevor Gilles Perrets neuer Film am Sonntag, den 29. Oktober im CinéBus in Les Houches gezeigt wird, schlagen wir Ihnen vor, seinen ersten Film über denselben Bauernhof « Trois frères pour une vie » (Drei Brüder für ein Leben) zu sehen oder wiederzusehen.

