Atelier « Presse ton jus de Pomme » 2231 route du Mont Servoz, 26 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Des Kilos de pommes, une râpe, un pressoir, voilà les ingrédients pour fabriquer son propre jus de pommes aux saveurs incomparable ! Une occasion de découvrir ou redécouvrir une activité d’automne! Chacun repartira avec son litre de jus de pomme frais..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Kilos of apples, a grater and a press – these are the ingredients you need to make your own incomparably flavourful apple juice! An opportunity to discover or rediscover an autumn activity! Everyone will leave with a liter of fresh apple juice.

Kilos de manzanas, un rallador y una prensa es todo lo que necesitas para hacer tu propio y delicioso zumo de manzana. Una oportunidad para descubrir o redescubrir una actividad otoñal. Todo el mundo se irá a casa con un litro de zumo de manzana recién exprimido.

Kiloweise Äpfel, eine Reibe und eine Saftpresse – das sind die Zutaten, mit denen du deinen eigenen Apfelsaft mit unvergleichlichem Geschmack herstellen kannst! Eine Gelegenheit, eine herbstliche Aktivität zu entdecken oder wiederzuentdecken! Jeder nimmt seinen eigenen Liter frischen Apfelsaft mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc