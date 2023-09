Atelier « Pâtisserie et Goûter » 2231 route du Mont Servoz, 25 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Découvrez le plaisir de cuisiner! Au côté de Séverine de la Table du Lieutenant, vous passerez l’après-midi à fabriquer vos desserts pour un goûter partager avant de repartir avec vos petits gâteaux individuels. À partir de 8 ans.

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the pleasure of baking! Alongside Séverine from La Table du Lieutenant, you’ll spend the afternoon making your own desserts for a shared snack, before leaving with your own individual cakes. Ages 8 and up

¡Descubra el placer de cocinar! Trabajando con Séverine de La Table du Lieutenant, pasarás la tarde elaborando tus propios postres para una merienda compartida, antes de volver a casa con tus propios pasteles individuales. A partir de 8 años

Entdecken Sie die Freude am Backen! An der Seite von Séverine von La Table du Lieutenant werden Sie den Nachmittag damit verbringen, Ihre Desserts für einen gemeinsamen Snack herzustellen, bevor Sie Ihre eigenen kleinen Kuchen mit nach Hause nehmen. Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc