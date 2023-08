Goûter concert 2231 route du Mont Servoz, 17 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

A l’heure du goûter, venez vous régaler les papilles avec les gourmandises locales au son du répertoire de la chorale La Turbine..

2023-09-17 16:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



At snack time, come and treat your taste buds to local delicacies to the sound of the La Turbine choir’s repertoire.

A la hora de la merienda, venga a deleitar su paladar con manjares locales al son de la música del coro La Turbine.

Zur Vesperzeit können Sie Ihren Gaumen mit lokalen Leckereien verwöhnen, während das Repertoire des Chors La Turbine erklingt.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc