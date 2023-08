Atelier goûter 2231 route du Mont Servoz, 17 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Venez découvrir et réaliser les recettes de nos « chefs » pour préparer un goûter inspiré des produits et recettes de la vallée de Chamonix !.

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 16:30:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the recipes of our « chefs » to prepare a snack inspired by the products and recipes of the Chamonix valley!

Venga a descubrir las recetas de nuestros chefs para preparar un aperitivo inspirado en los productos y recetas del valle de Chamonix

Entdecken und verwirklichen Sie die Rezepte unserer « Chefs », um einen Snack zuzubereiten, der von den Produkten und Rezepten des Chamonix-Tals inspiriert ist!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc