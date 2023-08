Apéro Concert 2231 route du Mont Servoz, 17 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

En famille comme entre amis… Commencez la soirée par un apéro avec le groupe folk/rock Barely.

2023-09-17 18:00:00 fin : 2023-09-17 19:30:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



With family and friends… Start the evening with an aperitif with folk/rock band Barely

Con la familia y los amigos… Comience la velada con un aperitivo con el grupo de folk/rock Barely

Mit der Familie oder unter Freunden … Beginnen Sie den Abend mit einem Aperitif mit der Folk-/Rockband Barely

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc