Pizza au four à pain 2231 route du Mont Servoz, 16 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Chacun étale sa pâte et la garnit selon ses goûts, avant d’enfourner dans le vieux four à pain de la maison et déguster au jardin !.

2023-09-16 12:00:00 fin : 2023-09-16 14:00:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone rolls out their own pastry and garnishes it according to their tastes, before baking it in the house’s old bread oven and enjoying it in the garden!

Cada uno extiende su propia masa y la adereza a su gusto, antes de hornearla en el viejo horno de pan de la casa y ¡disfrutarla en el jardín!

Jeder rollt seinen Teig aus und belegt ihn nach seinem Geschmack, bevor er in den alten Brotbackofen des Hauses geschoben und im Garten genossen wird!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc