Battle de farcement 2231 route du Mont Servoz, 16 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Accompagné de « chefs », venez découvrir et réaliser une des VRAIES recettes du farcement ! La nuit de samedi à dimanche nous tenterons l’expérience de la cuisson dans le four à pain. Rendez-vous dimanche midi pour les déguster !.

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by « chefs », come and discover one of the REAL recipes for stuffing! On Saturday night we’ll try our hand at baking in the bread oven. See you Sunday lunchtime for a taste!

Acompañado por « chefs », venga a descubrir y elaborar una de las recetas REALES de relleno El sábado por la noche probaremos la cocción en el horno de pan. ¡Nos vemos el domingo al mediodía para probarlo!

Begleitet von « Köchen » können Sie eines der ECHTEN Rezepte für Farcement entdecken und umsetzen! In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden wir das Experiment wagen, die Füllung im Brotbackofen zu backen. Wir treffen uns am Sonntagmittag, um sie zu probieren!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc