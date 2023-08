Théâtre « A bout de souffle » 2231 route du Mont Servoz, 1 septembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Quand tout va toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus dans les poches et moins dans les poumons, toujours plus, toujours plus. Et finalement toujours moins. On se retrouve alors… à bout de souffle..

2023-09-01 20:00:00 fin : 2023-09-01 . EUR.

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



When everything goes faster and faster, further and further, more and more in your pockets and less and less in your lungs, more and more, more and more. And finally, always less. And then you find yourself… out of breath.

Cuando todo va cada vez más rápido, cada vez más lejos, cada vez más en los bolsillos y cada vez menos en los pulmones, cada vez más, cada vez más. Y al final, siempre menos. Es entonces cuando te encuentras… sin aliento.

Wenn alles immer schneller geht, immer weiter, immer mehr in den Taschen und weniger in der Lunge, immer mehr, immer mehr. Und schließlich immer weniger. Dann bleibt einem die Luft weg.

