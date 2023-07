Atelier « Patou randonneur, besoin d’un décodeur » 2231 route du Mont Servoz, 19 juillet 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Suite au retour du loup, les éleveurs se protègent à l’aide de chien de protection. Découvrez comment interagir avec ces chiens parfois impressionnants, mais indispensables pour que nos vaches et nos moutons continuent à fréquenter nos alpages !.

2023-07-19 16:30:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



With the return of the wolf, farmers are protecting themselves with guard dogs. Find out how to interact with these sometimes impressive, but indispensable dogs, so that our cows and sheep can continue to frequent our mountain pastures!

Con el regreso del lobo, los ganaderos utilizan perros guardianes para protegerse. Descubra cómo interactuar con estos perros, a veces impresionantes, ¡vitales para que nuestras vacas y ovejas sigan frecuentando nuestros pastos de montaña!

Nach der Rückkehr des Wolfes schützen sich die Viehzüchter mithilfe von Herdenschutzhunden. Erfahren Sie, wie Sie mit diesen manchmal beeindruckenden Hunden interagieren können, die jedoch unerlässlich sind, damit unsere Kühe und Schafe weiterhin unsere Almen besuchen können!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc