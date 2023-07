Exposition temporaire : Les trésors cachés des forêts de Montagne 2231 route du Mont Servoz, 12 juillet 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Les forêts de montagne abritent une biodiversité remarquable.

Découvrez quelques-unes de leurs richesses dans cette exposition..

2023-07-12 10:30:00 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

2231 route du Mont Maison du Lieutenant

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Mountain forests are home to remarkable biodiversity.

Discover some of their riches in this exhibition.

Los bosques de montaña albergan una biodiversidad extraordinaria.

Descubra algunas de sus riquezas en esta exposición.

Bergwälder beherbergen eine bemerkenswerte Biodiversität.

Entdecken Sie einige ihrer Reichtümer in dieser Ausstellung.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc