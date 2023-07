L’EAU A LA BOUCHE – 300 CHORISTES EN CONCERT 223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète, 4 août 2023, Sète.

Sète,Hérault

Servi par 330 choristes et musiciens de tous âges, ce concert exceptionnel sera comme un menu en 15 services, entre grands classiques revisités et nouveautés audacieuses.

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 . .

223 rue du Pasteur Lucien Benoît

Sète 34200 Hérault Occitanie



Served by 330 choristers and musicians of all ages, this exceptional concert will be like a 15-course menu, featuring revisited classics and bold new works

Interpretado por 330 coristas y músicos de todas las edades, este excepcional concierto será como un menú de 15 platos, con clásicos revisitados y atrevidas obras nuevas

Dieses außergewöhnliche Konzert wird von 330 Chorsängern und Musikern aller Altersgruppen serviert und ist wie ein Menü in 15 Gängen, mit großen Klassikern in neuem Gewand und mutigen Neuheiten

Mise à jour le 2023-06-09 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE