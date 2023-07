MPL EN CONCERT 223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète, 2 août 2023, Sète.

Sète,Hérault

Ce concert est organisé dans le cadre des Sept Jours sur Sète, semaine polyphonique..

2023-08-02 21:30:00 fin : 2023-08-02 . EUR.

223 rue du Pasteur Lucien Benoît

Sète 34200 Hérault Occitanie



This concert is part of the Sept Jours sur Sète polyphonic week.

Este concierto forma parte de la semana polifónica Sept Jours sur Sète.

Dieses Konzert findet im Rahmen der Sept Jours sur Sète, einer polyphonen Woche, statt.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE