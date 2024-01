THEATRE 60 JOURS DE PRISON 223 rue de Metz Vittel, dimanche 9 juin 2024.

Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09

Tandis que les combats font encore rage pour la libération de Paris, le grand Sacha Guitry est appréhendé à son domicile par cinq hommes armés qui l’emmènent avec eux sans aucune explication… et sans même lui laisser le temps de remplacer ses mules et pyjama par une tenue plus décente.

Sur la foi de seules rumeurs, il est soupçonné de crime de collaboration avec l’occupant Allemand et va être brutalement incarcéré durant 60 jours dans des geôles et des camps de prisonniers insalubres, sans jamais connaître le véritable motif de son arrestation.

Placement assis libre.

Organisation : Service animation – Ville de VITTEL avec la participation financière du Casino Vikings de VITTEL.

Billeterie : Service animations de la Ville de Vittel et en ligneAdultes

15 EUR.

223 rue de Metz Espace Alhambra

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE