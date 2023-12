SPECTACLE LA PROMESSE BREL 223 rue de Metz Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

fin : 2024-03-02 Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques. La ressemblance troublante, l’empreinte vocale saisissante, le respect des outils fondamentaux de en mise scène de Brel ne sont que des éléments physiques du spectacle. A l’image des arrangements originaux de Roland Romanelli, c’est bien la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, généreuse, qui doit venir nous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse : « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire… Placement assis libre. Organisation : Service animation – Ville de VITTEL avec la participation financière du Casino Vikings de VITTEL.

Tout public .

