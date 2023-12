CONFERENCE UCP QUAND LE VETEMENT FAIT SCANDALE 223 rue de Metz Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Début : Jeudi 2024-01-18 14:30:00

Mme Marie-Odile FONTAINE, historienne de l’art Billets en vente à l’office de tourisme de Vittel pour les touristes et les curistes uniquement.Adultes 2 EUR.

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est

