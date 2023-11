CONFERENCE UCP LES REVOLTES POPULAIRES 223 rue de Metz Vittel, 23 novembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Du Moyen-Age aux gilets jaunes

Conférencier : M. Bernard SOLEILLANT,

Professeur honoraire de Lettres.

Billets en vente à l’office de tourisme de Vittel pour les touristes et les curistes uniquement.. Adultes

Jeudi 2023-11-23 14:30:00 fin : 2023-11-23 . 2 EUR.

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est



From the Middle Ages to the Yellow Vests

Speaker: Mr Bernard SOLEILLANT,

Honorary Professor of Letters.

Tickets on sale at the Vittel Tourist Office for tourists and spa-goers only.

De la Edad Media a los chalecos amarillos

Orador: Sr. Bernard SOLEILLANT,

Profesor Honorario de Literatura.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Vittel, reservadas a turistas y termalistas.

Vom Mittelalter bis zu den Gelbwesten

Referent: Herr Bernard SOLEILLANT,

Honorarprofessor für Literaturwissenschaft.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt von Vittel nur für Touristen und Kurgäste.

Mise à jour le 2023-11-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE