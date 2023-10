CONFERENCE SUR LES CANCERS PEDIATRIQUES 223 rue de Metz Vittel, 9 novembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Thème : réalités et particularités des cancers des enfants et adolescents

Animée par le professeur CHASTAGNER, chef du service d’hémato-oncologie pédiatrique de l’Hôpital d’enfants de Brabois. Tout public

Jeudi 2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 . 0 EUR.

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Theme: realities and particularities of childhood and adolescent cancers

Moderated by Professor CHASTAGNER, Head of the Pediatric Hemato-Oncology Department at the Brabois Children’s Hospital

Tema: realidades y particularidades de los cánceres en niños y adolescentes

Presidido por el Profesor CHASTAGNER, Jefe de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Brabois

Thema: Realitäten und Besonderheiten von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen

Moderiert von Professor CHASTAGNER, Leiter der Abteilung für pädiatrische Hämato-Onkologie des Kinderkrankenhauses Brabois

Mise à jour le 2023-10-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE