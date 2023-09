SPECTACLE « FUSIONS » PAR LADISLAVA 223 rue de Metz Vittel, 29 septembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Concert électro-slave au profit de « Septembre en Or », mois international de la lutte contre le cancer de l’enfant. Musiques de chants slaves, rhytmiques électros, danse, chants.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . 15 EUR.

223 rue de Metz ou 38 Place de la Marne

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Electro-Slav concert in aid of « Septembre en Or », international month for the fight against childhood cancer. Slavic song music, electro rhythms, dance, singing.

Concierto electroeslavo a beneficio de « Septembre en Or », mes internacional de lucha contra el cáncer infantil. Canciones eslavas, ritmos electro, baile y canto.

Slawisches Elektrokonzert zugunsten des « Goldenen Septembers », des internationalen Monats zur Bekämpfung von Kinderkrebs. Musik mit slawischen Liedern, Elektro-Rhythmen, Tanz, Gesang.

