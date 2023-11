MARCHÉ DE NOËL DE LA CHARMILLE 223 B rue de la Charmille Saint-Quirin, 24 novembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Le marché de Noël organisé par la Maison de retraite La Charmille vous proposera cette année, des décorations de Noël confectionnées par les résidents, le personnel et les bénévoles, des petite gâteaux de Noël, de la confiture, du vin chaud et de la pâtisserie. Une petite restauration est proposée sur place.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

223 B rue de la Charmille Maison de retraite La Charmille

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



This year’s Christmas market organized by La Charmille retirement home will feature Christmas decorations made by residents, staff and volunteers, as well as Christmas cakes, jam, mulled wine and pastries. Light refreshments will be available on site.

El mercado navideño de este año, organizado por la residencia de ancianos La Charmille, ofrecerá adornos navideños elaborados por los residentes, el personal y los voluntarios, así como pasteles de Navidad, mermelada, vino caliente y bollería. También se servirán refrescos.

Der vom Seniorenheim La Charmille organisierte Weihnachtsmarkt bietet Ihnen dieses Jahr Weihnachtsdekorationen, die von Bewohnern, Mitarbeitern und Freiwilligen hergestellt wurden, kleine Weihnachtsplätzchen, Marmelade, Glühwein und Gebäck. Ein kleiner Imbiss wird vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG