Festival Pikoù Panez Dimanche 21 mai, 11h00 22200 PABU Prix libre

PIKOÙ PANEZ

FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS

Théâtre de rue, marionnette, concert, brocante

DIMANCHE 21 MAI

Depuis 2009, la Région Bretagne coordonne chaque année la Fête de la Bretagne/Gouel Breizh

autour du week-end de la pentecôte pour promouvoir une Bretagne festive et créative. Cette fête

participe à mettre en avant la créativité de la Bretagne et les valeurs de partage dans lesquelles les

Bretons se reconnaissent : célébration créative de la Bretagne, mutualisation d’acteurs du territoire,

modicité des tarifs, esprit de fête.

C’est dans ce contexte que le Festival Pikoù Panez voit le jour. Parce que les enfants ont été

particulièrement touchés par les mesures liées à la pandémie, les parents d’élèves de Skol ar Yezhoù

Pabu ont à coeur de proposer un temps fort en convivialité et joie.

Dimanche 21 Mai, le village de Pabu fait place aux enfants : marionnettes, spectacle de rue,

musique, danse, kermesse, jeux en bois, balade en poney…

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC

À PRIX LIBRE

Farce à guili – 11H

Compagnie LBobo

Spectacle marionnettes doudous

à partir de 12 mois ° 20 mn

Farce à guili est un spectacle où Chopin et

Mozart accompagnent le héros dans sa

chambre. Cinq doudous décident de faire

une farce à leur ami le lapin. Chut…

Silence, ça commence.

Mise en scène : Ludovic Bobo

Scénographie : Robert Shaw

Marionnettiste : Pascal Hournon

Tricouvyack -14H

Compagnie Caméléon

Un petit tour des danses d’Europe avec

musicien.es et danseuses

à partir de 4 ans ° 60 mn

Tricouvyack, animal à trois têtes nichant

dans les forêts croates ayant la

particularité de se déplacer en sautillant.

Tricouvyack propose un tour d’Europe

depuis la Bretagne à la Grèce en passant

par la Roumanie et l’Estonie et ce dès le

plus jeune âge en direct et au son de la

musique interprétée par des musicien.nes

en chair et en os et entraîné par des

danseuses – meneuses

Marc Thouénon – Bouzouki, voix

Marion Maignan – Danse, accordéon

Bénédicte Jucquois – Danse, flûtes et

percussion des Balkans, clarinettes

La Pomme – 16H30

Compagnie Eve & Eve

Tenez-vous prêt.es à

esquiver quelques morceaux de pomme

volants!

Tout Public ° 40 mn

Tout tourne autour du désir d’une pomme,

un jeu ludique, presque enfantin qui

intègre des figures de main à main.

La singularité de chaque présentation se

définit beaucoup par la place du public qui

est surtout nourrie d’interaction et de

complicité entre lui et les Eve.

LES CONCERTS BR’ETONNANT

Kerloa – 12H

Groupe de Fest-Noz

Trio du Goëlo rodé aux danses bretonnes et

à ces belles nuits au cours desquelles

s’affrontent des sonneurs énergiques et des

danseurs assoiffés de transes bretonnes.

Une clarinette virevoltante, un solide

accordéon diatonique et une guitare

percussive. Musique trad, influences

multiples.

Julien Antoine : Guitare

Étienne Kerbaul : Clarinette

Julian Loiseau : Accordéon diatonique

Bepred Ba Prad -15H

Kan ha diskan

Chant traditionnel breton

À partir de 2 ans ° 60 mn

Bepred Ba Prad est toujours dans le pré,

Kan ha Diskan gesticulé, articulé, écartelé.

Entre berceuses rugueuses et hip hop de

velours.

Deux Mamans Saint Clétoises passionnées

par la langue et le répertoire musical du

Pays revisitent la discipline du Kan ha

Diskan – le chant tuilé. On s’amuse, on vit

les textes, et on fait danser, e-giz

gwezhall, tout ça rien qu’avec deux voix.

Amélie Leroy : Voix

Camille Mufraggi : Voix

LE VILLAGE POUR PETITS ET GRANDS

Brik ha Brok

C’est le traditionnel grand Brik ha Brok de l’association Skol ar Yezhoù à l’intérieur et autour de la salle de Pabu. C’est le moment de

vider son grenier, sa chambre, embarquer ses cartons, exposer ses trésors ou venir chiner !

Tarifs exposants : intérieur, 7 € la table et 2 € en extérieur.

Inscriptions au 07 60 75 75 28 ou pabu.apeskolaryezhou@gmail.com

Le pianiste bleu

Juan Aranaga

Spectacle de marionnettes

Tout Public° 12 mn

Panchito, est un petit personnage bleu qui

joue du piano et interagit avec les

spectateurs avec des salutations et des

regards, interprète 5 pièces bretonnes,

commence par le personnage endormi sur

le piano et après son petit concert se

rendort.

Mise en scène & Marionnettiste :

Juan Aranaga

Démonstration Gouren

Skol Gouren Bro Louargat

Le gouren est une lutte traditionnelle de

Bretagne qui se pratique uniquement

debout. Le but est de marquer un Lamm,

c’est-à-dire de faire chuter son adversaire

sur le dos.

Le serment est prêté par tous les lutteurs

avant chaque rencontre, en présence des

arbitres.

Jeux en Bois

Idéal pour passer des moments sympas et jouer en famille ou entre amis, les jeux en bois apportent une

animation conviviale et intergénérationnelle lors du festival.

Maquillage

Venez faire Grimer vos enfants , ils se transformeront a leur tour en petit chat, en tigre, princesse, ou fée….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T11:00:00+02:00 – 2023-05-21T20:00:00+02:00

Art de rue marionnettes