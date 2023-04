Visite de la ferme Intégrale 222 rue des Bleuets, 2 janvier 2023, La Baume-d'Hostun.

Venez découvrir une ferme aquaponique et cette méthode de production en adéquation avec les enjeux climatiques et alimentaires.

La ferme propose une offre en poissons, légumes et plantes aromatiques locale et en circuit court..

2023-01-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-31 15:30:00. EUR.

222 rue des Bleuets La Ferme Intégrale

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover an aquaponic farm and this method of production in adequacy with the climatic and food stakes.

The farm offers local fish, vegetables and aromatic plants in a short circuit.

Venga a descubrir una granja acuapónica y este método de producción acorde con las cuestiones climáticas y alimentarias.

La granja ofrece pescado local, verduras y plantas aromáticas en un corto circuito.

Entdecken Sie einen Aquaponik-Bauernhof und diese Produktionsmethode, die den Herausforderungen im Bereich Klima und Ernährung gerecht wird.

Die Farm bietet ein lokales Angebot an Fisch, Gemüse und Kräutern in kurzen Vertriebswegen.

Mise à jour le 2023-01-31 par Valence Romans Tourisme