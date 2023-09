Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Claude Roucard 222 Route du Château d’Eau, Pélissié Cavagnac, 14 octobre 2023, Cavagnac.

Cavagnac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Quel que soit le sujet, motif serait le plus adéquat, qu’il traite dans ses tableaux, le corps occupe le centre des préoccupations, conscientes ou non, de Claude Roucard. La série des arbres montrera que cette fu=figure archétypale, topos des tests psychologiques, flottait déjà, renversée dans l’univers des formes. On comprend la fascination du plasticien Roucard devant les accumulations esthetico-pittoresques : il les transfère dans son atelier en un décor fonctionnel de modèle multiformes et polychromes, en attente. Le modèle, qu’il soit corps, objet ou paysage fournit le support transitoire, souvent nécessaire, par le tableau qui reste un organisme essentiellement autonome fait de matières, médiums, pigments ou collages, d’où naissent les formes et les couleurs. Ainsi de modestes cucurbitacées possèdent la capacité de fournir à Claude Roucard un dispositif stratégique pour sa création : même si l’on excepte les innombrables exemples de la nature morte, ce cas n’a rien d’inédit dans le cours de l’histoire de Durer à Manet.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

222 Route du Château d’Eau, Pélissié

Cavagnac 46110 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

Whatever the subject, or motif, Claude Roucard treats in his paintings, the body is at the center of his preoccupations, whether conscious or not. The tree series shows that this archetypal fu=figure, a topos of psychological tests, was already floating, reversed in the universe of forms. Roucard’s fascination with aesthetic-picturesque accumulations is understandable: he transfers them to his studio as a functional decor of multiform, polychrome models in waiting. The model, whether body, object or landscape, provides the transitional, often necessary support for the painting, which remains an essentially autonomous organism made of materials, mediums, pigments or collages, from which shapes and colors are born. Modest cucurbits, for example, have the capacity to provide Claude Roucard with a strategic device for his creation: even if we leave aside the countless examples of still life painting, there’s nothing unprecedented about this case in the course of history from Durer to Manet

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su universo

Sea cual sea el tema -o motivo, según el caso- que Claude Roucard trata en sus cuadros, el cuerpo está en el centro de sus preocupaciones, conscientes o no. La serie de los árboles mostrará que esta figura arquetípica, topos de pruebas psicológicas, ya flotaba, invertida en el universo de las formas. La fascinación de Roucard por las acumulaciones estético-pictóricas es comprensible: las traslada a su estudio para crear un decorado funcional de modelos multiformes, policromados, en espera. El modelo, ya sea cuerpo, objeto o paisaje, proporciona el soporte transitorio, a menudo necesario, para el cuadro, que sigue siendo un organismo esencialmente autónomo, hecho de materiales, soportes, pigmentos o collages, del que nacen formas y colores. Los modestos cucurbitáceos, por ejemplo, tienen la capacidad de proporcionar a Claude Roucard un dispositivo estratégico para su creación: incluso si dejamos de lado los innumerables ejemplos de bodegones, no hay nada nuevo en este caso en el transcurso de la historia desde Durero hasta Manet

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Welches Thema – Motiv wäre wohl das passendste – er auch immer in seinen Bildern behandelt, der Körper steht im Mittelpunkt der bewussten oder unbewussten Beschäftigung von Claude Roucard. Die Serie der Bäume wird zeigen, dass diese archetypische Fu=Figur, ein Topos psychologischer Tests, bereits umgekehrt in der Welt der Formen schwebt. Man versteht die Faszination des Plastikers Roucard für die ästhetisch-pittoresken Ansammlungen: Er überträgt sie in seinem Atelier in eine funktionale Kulisse aus vielgestaltigen, mehrfarbigen, wartenden Modellen. Das Modell, sei es ein Körper, ein Gegenstand oder eine Landschaft, liefert die vorübergehende, oft notwendige Unterstützung durch das Gemälde, das ein im Wesentlichen autonomer Organismus aus Materialien, Medien, Pigmenten oder Collagen bleibt, aus dem Formen und Farben entstehen. Selbst wenn man von den unzähligen Beispielen des Stilllebens absieht, ist dieser Fall in der Geschichte von Durer bis Manet nichts Neues

