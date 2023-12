Marché nocturne de Noël à la ferm 221 Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-Cramesnil.

Saint-Vincent-Cramesnil,Seine-Maritime

Après le succès de l’an dernier, la Ferme Dumesnil renouvelle son marché de Noël Nocture le vendredi 15 décembre 2023 !

Au programme :

– visite de la ferme pendant la traite

– ateliers bien-être

– découverte de produits locaux

– restauration sur place

Rendez-vous le vendredi 15 décembre de 16h à 21h30.

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

221 Route du Castillon

Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie



After last year?s success, Ferme Dumesnil is repeating its Nocture Christmas Market on Friday, December 15, 2023!

On the program :

– tour of the farm during milking

– well-being workshops

– discovery of local products

– on-site catering

Rendezvous on Friday, December 15 from 4pm to 9:30pm

Tras el éxito del año pasado, la Ferme Dumesnil organizará un nuevo Mercado Navideño Nocturno el viernes 15 de diciembre de 2023

El programa incluye

– visita de la granja durante el ordeño

– talleres de bienestar

– descubrimiento de productos locales

– catering in situ

Cita el viernes 15 de diciembre de 16.00 a 21.30 horas

Nach dem Erfolg des letzten Jahres wiederholt die Ferme Dumesnil ihren Nocture-Weihnachtsmarkt am Freitag, den 15. Dezember 2023!

Auf dem Programm stehen:

– besuch des Bauernhofs während des Melkens

– wellness-Workshops

– entdeckung von lokalen Produkten

– verpflegung vor Ort

Treffpunkt am Freitag, den 15. Dezember von 16:00 bis 21:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie