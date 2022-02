220ème anniversaire de la naissance de Victor Hugo – Les personnages de Victor Hugo Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer A l’occasion du 220ème anniversaire de la naissance de Victor Hugo, venez découvrir l’exposition « Les personnages de Victor Hugo » à la Galerie Trianon de Lion-sur-Mer.

A l'occasion du 220ème anniversaire de la naissance de Victor Hugo, venez découvrir l'exposition « Les personnages de Victor Hugo » à la Galerie Trianon de Lion-sur-Mer.

Le succès constant des romans de Victor Hugo tient sans aucun doute au caractère attachant des personnages, qui se heurtent souvent à une société conformiste, à des possédants sans générosité, et qui sortent difficilement de leur misère. De 10h à 17h00 le week-end, uniquement l'après-midi en semaine.

