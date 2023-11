Portes-ouvertes atelier Coheva 220bis, route de Talencieux Andance, 25 novembre 2023, Andance.

Andance,Ardèche

Dans le cadre de la Semaine de réduction de déchets, visitez l’atelier de Karine qui propose des ateliers anti-gaspi, sous forme d’atelier collectif. Buffet dégustation de recettes anti-gaspi.

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 15:00:00. .

220bis, route de Talencieux

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Waste Reduction Week, visit Karine’s workshop, which offers collective anti-gaspi workshops. Tasting buffet of anti-gaspi recipes

En el marco de la Semana de la Prevención de Residuos, visite el taller de Karine, que ofrece talleres anti-gaspi. Buffet degustación de recetas anti-gaspi

Besuchen Sie im Rahmen der Woche der Abfallvermeidung das Atelier von Karine, die Anti-Verschwendungs-Workshops in Form eines Gruppenworkshops anbietet. Degustationsbuffet mit Anti-Verschwendungs-Rezepten

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche