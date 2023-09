Fête des Blazots – Bressons 220 Rue des Frères Lamanon Salon-de-Provence, 23 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Le Centre social Mosaïque vous invite à la 3ème édition de la Fête des Blazots-Bressons !.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 20:00:00. .

220 Rue des Frères Lamanon Centre social Mosaïque

The Centre social Mosaïque invites you to the 3rd edition of the Fête des Blazots-Bressons!

El Centro Social Mosaïque le invita a la 3ª edición del Festival Blazots-Bressons

Das Sozialzentrum Mosaik lädt Sie zur dritten Ausgabe des Blazots-Bressons-Festes ein!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence