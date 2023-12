DEDICACES AVEC HENRY-JEAN SERVAT ET CANDICE PATOU 220 RUE DE VERDUN Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges DEDICACES AVEC HENRY-JEAN SERVAT ET CANDICE PATOU 220 RUE DE VERDUN Vittel, 16 décembre 2023, Vittel. Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Rencontre-dédicace autour du livre « ROBERT HOSSEIN un homme de bien » de Henry-Jean Servat préfacé par Candice Patou. Henry-Jean SERVAT a de nombreuses fois présenté sur FRANCE2 et FRANCE3 des chroniques liées aux acteurs et aux « people »..

Rencontre-dédicace autour du livre « ROBERT HOSSEIN un homme de bien » de Henry-Jean Servat préfacé par Candice Patou. Henry-Jean SERVAT a de nombreuses fois présenté sur FRANCE2 et FRANCE3 des chroniques liées aux acteurs et aux « people ».Adultes 0 EUR.

220 RUE DE VERDUN MAISON DE LA PRESSE

Vittel 88800 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Code postal 88800 Lieu 220 RUE DE VERDUN Adresse 220 RUE DE VERDUN MAISON DE LA PRESSE Ville Vittel Departement Vosges Lieu Ville 220 RUE DE VERDUN Vittel Latitude 48.2013201851991 Longitude 5.94589538653693 latitude longitude 48.2013201851991;5.94589538653693

220 RUE DE VERDUN Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel/