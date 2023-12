Le téléphérique de Rochebrune fête ses 90 ans 220 route du téléphérique de Rochebrune Megève, 4 décembre 2023, Megève.

Megève,Haute-Savoie

Date de lancement des festivités : 28 décembre 2023

Toute la saison d’hiver sera ponctuée d’animations pour célébrer les 90 ans du Téléphérique de Rochebrune. Planning à suivre..

2023-12-28 16:00:00 fin : 2023-12-28 22:00:00. .

220 route du téléphérique de Rochebrune SA Remontées mécaniques Megève

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Launch date of festivities: December 28, 2023

The entire winter season will be punctuated with events to celebrate the 90th anniversary of the Rochebrune cable car. Schedule to follow.

Fecha de inicio de las fiestas: 28 de diciembre de 2023

Toda la temporada de invierno estará jalonada de actos para celebrar el 90º aniversario del teleférico de Rochebrune. Calendario a seguir.

Beginn der Feierlichkeiten: 28. Dezember 2023

Die gesamte Wintersaison wird von Veranstaltungen zur Feier des 90-jährigen Bestehens der Rochebrune-Seilbahn geprägt sein. Planung folgt.

Mise à jour le 2023-11-30 par Mairie de Megève