ATELIER DÉCOUVERTE ROLLERS & DANSE 220 route des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc, 14 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les associations BALLANDO et ROULETTES GIVRÉES vous propose de découvrir leurs pratiques

1h de danse et 1h de rollers.

Deux groupes :

4-7ans

8ans et +.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 16:30:00. EUR.

220 route des Pelerins Gymnase de l’Ecole Jeanne d’Arc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The associations BALLANDO and ROULETTES GIVRÉES invites you to discover their practices

Saturday 14 October from 14 to 16:15

1 hour of dance and 1 hour of rollerblades.

At Jeanne d’Arc colleges in Chamonix

Two groups:

4-7 years

8ans and +

Las asociaciones BALLANDO y ROULETTES GIVRÉES le invitan a descubrir sus prácticas

1 hora de danza y 1 hora de patinaje.

Dos grupos:

4-7 años

a partir de 8 años

Die Vereine BALLANDO und ROULETTES GIVRÉES bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Praktiken kennenzulernen

1 Stunde Tanz und 1 Stunde Inlineskating.

Zwei Gruppen:

4-7Jahre

8 Jahre und älter

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc