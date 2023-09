EXPOSITION « TOTEM » DU LATINO GRAFF 220 Route de Grenade Beauzelle, 16 septembre 2023, Beauzelle.

Beauzelle,Haute-Garonne

La nouvelle exposition d’art urbain latino-américain en France fait son retour avec sa 8e édition..

2023-09-16 fin : 2023-10-15 . .

220 Route de Grenade L’AEROCHROME

Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie



France’s new Latin American urban art exhibition returns for its 8th edition.

La nueva exposición de arte urbano latinoamericano vuelve en su 8ª edición.

Die neue Ausstellung lateinamerikanischer urbaner Kunst in Frankreich kehrt mit ihrer achten Ausgabe zurück.

