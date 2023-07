PIQUE-NIQUE VIGNERON AU DOMAINES DES CONQUETES 220 Chemin des Conquêtes Aniane, 4 juillet 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Le pique-nique Vigneron avec le prêt du Sac « Le Comporte », deux ballades vous sont proposées.

Au programme : présentation du Domaine, dégustation des vins du Domaine et ballade dans le vignoble Anianais..

2023-07-04 00:00:00 fin : 2024-07-31 00:30:00. EUR.

220 Chemin des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie



The winegrower’s picnic with the loan of the bag » Le Comporte « , two walks are proposed to you

On the program: presentation of the Domain, tasting of the wines of the Domain and walk in the vineyard of Anian.

El picnic del viticultor con el préstamo de la bolsa « Le Comporte », se proponen dos paseos

En el programa: presentación de la finca, degustación de los vinos de la finca y un paseo por los viñedos de Anianese.

Das Winzerpicknick mit der Leihgabe der Tasche « Le Comporte », zwei Spaziergänge werden Ihnen angeboten

Auf dem Programm stehen: Vorstellung des Weinguts, Weinprobe und Spaziergang durch die Weinberge von Anianais.

